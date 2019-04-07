Польша требует от Германии $900 млрд репараций

За ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, Польша требует от Германии $900 млрд репараций. Сумму озвучил депутат польского Сейма Януш Шевчак, который занимается оценкой суммы компенсаций.

Ранее сумма ущерба от действий вермахта оценивалась в $850 млрд. Кроме того, компенсации поляки хотят добиться и от Москвы.

Шевчак назвал позором молчание польских властей о выплате компенсации.

"Мы понимаем, что мы были бы более процветающей страной, если бы не немецкие преступления, разрушения и разграбление польских активов. Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций" — приводит слова Шевчака WPolityce.