В "Краснодаре" объяснили разрыв контракта с Мамаевым

Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий объяснил обращение в палату по разрешению споров Российского футбольного союза по поводу расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Как сообщало Накануне.RU, арест футболистов Мамаева и Кокорина продлен до сентября 2019 г. Они обвиняются в хулиганстве и намеренном нанесении побоев: футболисты и другие фигуранты дела избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.

По словам Галицкого, руководство клуба не могло не отреагировать на драку с участием Мамаева, так как членство в клуба налагает на них дополнительные обязательства. Действующие футболисты должны стать примером для воспитанников академии, сказал Галицкий.

"За это им платят такие деньги. Если они думают, что они живут в обществе и свободны от него, то надо к классику обращаться", - сказал Галицкий в интервью.

По словам президента клуба, поведенческая модель футболиста должна соответствовать статусу кумира. "Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны отреагировать. Я не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него все побыстрее закончилось", - сказал он.