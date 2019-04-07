Пьяная женщина-водитель в Свердловской области дважды сбила пешеходов и скрылась с места ДТП

В поселке Белоярском Свердловской области минувшей ночью женщина-автомобилист дважды наехала на пешеходов, которые шли вдоль дороги. Сотрудники полиции по горячим следам задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна.

34-летняя водительница автомобиля "Ниссан Жук" первый раз наехала на двух 17-летних пешеходов, двигаясь по переулку Февральский. Она уехала с места ДТП, однако позже повторила "маневр", когда ехала обратно. У одной из пешеходов перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма, у другой - компрессионный перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. Обе находятся в реанимации.



Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, марку и номер автомашины, сообщил Накануне.RU глава пресс – службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Виновницу задержали.

"По результатам освидетельствования на состояние опьянения, прибор показал наличие 1,241 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уезд с места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ". Кроме того, автоледи, помимо того, что будет лишена водительских прав, еще понесет и уголовную ответственность. В отношении нее представители следственного подразделения МВД Белоярского района возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Скорее всего, для дальнейшего расследования оно будет передано нашим коллегам в региональный Следственный комитет", - сказал он.