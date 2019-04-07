Пьяная женщина-водитель в Свердловской области дважды сбила пешеходов и скрылась с места ДТП

07 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Пьяная женщина-водитель в Свердловской области дважды сбила пешеходов и скрылась с места ДТП

В поселке Белоярском Свердловской области минувшей ночью женщина-автомобилист дважды наехала на пешеходов, которые шли вдоль дороги. Сотрудники полиции по горячим следам задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна.

34-летняя водительница автомобиля "Ниссан Жук" первый раз наехала на двух 17-летних пешеходов, двигаясь по переулку Февральский. Она уехала с места ДТП, однако позже повторила "маневр", когда ехала обратно. У одной из пешеходов перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма, у другой - компрессионный перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. Обе находятся в реанимации.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, марку и номер автомашины, сообщил Накануне.RU глава пресс – службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Виновницу задержали.

"По результатам освидетельствования на состояние опьянения, прибор показал наличие 1,241 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уезд с места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ". Кроме того, автоледи, помимо того, что будет лишена водительских прав, еще понесет и уголовную ответственность. В отношении нее представители следственного подразделения МВД Белоярского района возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Скорее всего, для дальнейшего расследования оно будет передано нашим коллегам в региональный Следственный комитет", - сказал он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пьяная женщина-водитель в Свердловской области дважды сбила пешеходов и скрылась с места ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, состояние опьянения, УМВД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 325

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети