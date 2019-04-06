"Ему заплатили услугой". На Среднем Урале главу Белоярского поселка обвиняют в давлении на директора школы

Родители учеников школы №8 в селе Косулино под Екатеринбургом продолжают отстаивать права директора образовательного учреждения Ольги Черемисиной, которую, по словам этих же родителей, пытается выжить со своей должности лично глава Белоярского городского округа Андрей Горбов.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, Черемисина еще в прошлом году писала заявление на увольнение. Однако родители учеников школы захотели, чтобы она осталась и продолжила работать. Жители Косулино связали этот инцидент со строительством новой школы в поселке, за которую с 2015 года выступает Черемисина - якобы у нее и Горбова возникли разногласия по этому вопросу. В январе, после протестов людей, власти отменили решение об увольнении Черемисиной и она сохранила свою должность. Однако теперь ситуация вновь накалилась.

Одна из женщин, чей ребенок учится в этой школе, Наталья рассказала Накануне.RU, что Черемисина опять написала заявление - на этот раз от 1 апреля. По словам Натальи, увольнения Черемисиной добивается лично глава Белоярского городского округа Андрей Горбов, так как якобы ему нужно поставить на эту должность своего человека.

"Мы разговаривали сегодня с Черемисиной час. Ей ранее Андрей Горбов сказал: "Так как у меня не получилось ее уволить, я ее уволю руками других людей". Поймите, ее вынуждают уволиться, женщину просто замучили. Она говорит: "Сил уже нет никаких просто!" Ее замучили проверками, различными жалобами, говорит, что такую ерунду пишут просто. Раз Горбов поставил себе цель ее уволить, он сейчас и добивается всеми путями. Он продвигает своего человека, который дорого ему заплатил, чтобы получить это директорское кресло. Заплатил не деньгами, а услугой. Суть в том, что муж этого человека, которого Горбов хочет поставить вместо Черемисиной, работал в ФСБ и имел там хороший вес. Он Горбову помог в каком-то деле и сейчас вот Горбов помогает ему, устраивая его жену на должность директора школы №8", - рассказала Накануне.RU Наталья.

По словам Натальи, Горбов уже уволил ранее несколько директоров школ Белоярского района, также повысил оплату питания в школах.

"У него даже поставщики свои работают. Но ведь это все ложится на плечи родителей, потому что детей стало дорого кормить", - добавила женщина.

Наталья сообщила, что созвонилась с исполняющей обязанности директора школы №8 Ларисой Васильевой.

"Она ведь вслед за Черемисиной уходит. Они ведут у нас девятые и одиннадцатые классы. И получается, что эти дети (ученики школы - прим.) будут просто брошены на улицу", - отметила Наталья.

Женщина сообщила, что Ольга Черемисина пока проигнорирует свое заявление на увольнение.

"Я ей подсказала, чтобы она ушла на больничный. Мы подключим ФСБ по ситуации с Горбовым. Но Черемисина боится, что ее просто по статье уволят. Вы знаете, сейчас Горбов развалил коллектив школы на две части, и одна часть просто напросто сейчас уволится, если никто не примет меры", - добавила Наталья.

В начале следующей недели инициативная группа родителей школы №8 в Косулино, которые поддерживают Черемисину, будут писать обращение вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько, который уже в курсе этой ситуации с декабря прошлого года. Как отметила Наталья, Бидонько перед самым Новым годом приезжал в школу и просил, чтобы от Черемисиной отстали, однако ситуация накалилась вновь.

"Горбов не прислушивается ни к кому, даже к вице-губернатору. Никого ни во что не ставит. Жестко сидит в своем кресле", - добавила Наталья.