"А Климкин анализы сдавал?" Захарова высмеяла слова главы ураинского МИД о компенсации за "столетнюю оккупацию" Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление своего украинского коллеги Павла Климкина, который сказал, что Россия должна выплатить компенсацию за "столетнюю оккупацию" Крыма.

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее украинские власти заявили, что хотят попросить Россию рассчитаться за "столетнюю оккупацию" страны в том случае, если Россия начнет считать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины. Климкин считает, что Россия за 100 лет "причинила вред" Украине и нанесла "серьезный ущерб". Однако позже руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что пошутил.