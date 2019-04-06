06 Апреля 2019
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Политика В России Крым Украина

"А Климкин анализы сдавал?" Захарова высмеяла слова главы ураинского МИД о компенсации за "столетнюю оккупацию" Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление своего украинского коллеги Павла Климкина, который сказал, что Россия должна выплатить компенсацию за "столетнюю оккупацию" Крыма.

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее украинские власти заявили, что хотят попросить Россию рассчитаться за "столетнюю оккупацию" страны в том случае, если Россия начнет считать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины. Климкин считает, что Россия за 100 лет "причинила вред" Украине и нанесла "серьезный ущерб". Однако позже руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что пошутил.

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"А Климкин анализы сдавал?" Захарова высмеяла слова главы ураинского МИД о компенсации за "столетнюю оккупацию" Крыма

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Теги: Мария Захарова, Павел Климкин, МИД, Россия, Украина, Крым, компенсация



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Ранее 06.04.2019 15:40 Мск Украинские власти ждут от России компенсации за "столетнюю оккупацию" Крыма

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