Украинский суд неожиданно признал противозаконным требование переименовать УПЦ

Окружной административный суд Киева принял неожиданное решение, признав противоправными действия главы Верховной рады Андрея Парубия в связи с подписанием им закона о принудительном переименовании канонической УПЦ. Об этом в Facebook написал депутат Рады Вадим Новинский, известный своей позицией в защиту Церкви.

Он сообщил, что суд удовлетворил иск депутата Рады Александра Долженкова по поводу закона "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", который был принят в декабре прошлого года и предполагает насильственное переименование УПЦ, которая якобы управляется из России.

"Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата", - написал Новинский.

В то же время на сайте суда и в Едином госреестре судебных решений информации о принятом решении пока нет.

Отметим также, что 26 января украинский Минкульт опубликовал в издании "Правительственный курьер" перечень религиозных организаций, которые должны изменить свое название. В конце марта УПЦ подала иск по этому поводу в тот же суд, требуя признать действия Минкульта противоправными.

Действия украинских властей связаны с тем, что они хотят монополизировать название "УПЦ" для раскольников, а каноническую УПЦ выставить "церковью агрессора" и выдавить из страны.