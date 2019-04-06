06 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге мужчина воткнул нож в грудь бывшей сожительнице, а потом сам пришел в полицию

В Екатеринбурге мужчину подозревают в убийстве своей бывшей сожительницы.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый сам пришел к полицейским в отдел в 2.59, где написал явку с повинной.

Сейчас силовики рассматривают версию, что мужчина расправился со своей жертвой из-за ревности - он воткнул ей нож в грудь, когда девушка была за рулем собственной машины. Ее тело было обнаружено ночью 6 апреля во дворе дома №22 на улице 40 лет Комсомола.

По факту гибели девушки уже возбуждено уголовное дело.

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В Екатеринбурге мужчина воткнул нож в грудь бывшей сожительнице, а потом сам пришел в полицию

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Теги: 40 лет Комсомола, дом, двор, машина, полиция, убийство, нож, девушка, сожитель



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