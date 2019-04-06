Украинские власти ждут от России компенсации за "столетнюю оккупацию" Крыма

Украинские власти попросят Россию рассчитаться за "столетнюю оккупацию" страны в том случае, если Россия начнет считать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины, об этом заявил глава МИД этой страны Павел Климкин, передает ТАСС.

Климкин считает, что Россия за 100 лет "причинила вред" Украине и нанесла "серьезный ущерб".

Однако позже руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что пошутил.

"В каждой шутке есть доля шутки", - сказал украинский "дипломат".

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитетам парламента посчитать экономические потери России за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины.