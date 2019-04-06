Зеленский готов пожать руку Порошенко, но при одном условии

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал условие, при котором пожмет руку действующему главе государства и своего сопернику Петру Порошенко, об этом сообщает телеканал "112.ua".

Зеленский отметил, что пожмет Порошенко руку лишь в том случае, если Петр честно выиграет второй тур выборов.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов Зеленский обошел Порошенко почти в два раза. Второй тур выборов на Украине назначен на 21 апреля.