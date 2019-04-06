Порошенко раздал награды родственникам моряков, задержанных в Керченском проливе

Украинский президент Петр Порошенко раздал государственные награды украинским морякам, задержанным 25 ноября прошлого года на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы.

Порошенко наградил их за "мужество и героизм во время выполнения военных обязанностей". По его словам, они показали себя "рыцарями". Он вручил награды родственникам моряков в Одессе.

Как сообщало Накануне.RU, после задержания командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой, подтвердил на допросе, что украинские моряки сознательно шли на провокацию.

Также недавно олигарх Игорь Коломойский в интервью заявил, что провокацию создал Порошенко.

"Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали. Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 24 человека в "плен", - сказал Коломойский.

Ранее Порошенко присвоил задержанным морякам звания лейтенантов.