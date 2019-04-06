На обложку нового Time попал Путин, который "держит" весь мир

Журнал Time выпустил новый номер, на обложке которого на красном фоне президент России Владимир Путин "держит" весь мир.

Так американское издание решило показать "российский след" на выборах президента США три года назад и то, что Россия якобы контролирует ситуацию в Венесуэле.

Подпись к обложке журнала гласит: "Очередной тайный план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы".

В материале говорится, что Путин активно продвигает своих ставленников не только в США, но и в Венесуэле, а также Сирии и Судане.