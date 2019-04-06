Раскольнический "священник" дал Зеленскому 24 часа на извинения за "термос"

Украинский раскольнический "священник" Александр Дедюхин потребовал от кандидата в президенты страны Владимира Зеленского извиниться за то, что он назвал томос от Фанара термосом. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook, обнародовав также и текстовую версию.

Сторонников Зеленского Дедюхин назвал "фанатами Зеро", а самого кандидата обвинил в том, что он "потоптался грязными лапами по вековым чаяниям верующих украинцев и думал, что за это ему ничего не будет".

"Как это ничтожество пыталось унизить миллионы верующих православных, точно так же оно плюнет на ожидания его избирателей. Ему уже сейчас пофиг на армию, мову и веру... Он просто забьет на всех, кроме своего хозяина. Вот тогда вы будете рвать волосы на всех доступных и недоступных местах. Но будет поздно", - предупреждает раскольник.

Он заявил, что на исповедях будет "выслушивать раскаяние фанатов Зе за то, что они за него голосовали". В конце он дописал: "Да я с Богом на "ты", а уж про третьесортного фигляра нечего и говорить".

Когда именно Зеленский назвал томос от Фанара термосом, Дедюхин не написал. Однако его требование только подчеркивает политическую природу раскольнической церкви. К слову, практически все посты Дедюхина на его странице в Facebook касаются политики.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после первого тура президентских выборов синод раскольников заявил, что за Зеленским стоит РПЦ.

Напомним, 5 апреля первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко также дала Зеленскому 24 часа - на извинения перед содомитами, людьми с "особыми потребностями" и др.