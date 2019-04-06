США: Арест Гуаидо станет "последней ошибкой" Мадуро

В США заявили, что арест лидера оппозиции Хуана Гуаидо станет последней ошибкой для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в американской администрации.

"Арест Гуаидо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества", - отметил представитель США.

Ранее в Венесуэле заявили о старте уголовного процесса над Гуаидо, которым будут заниматься верховный суд и генеральный прокурор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его.Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.