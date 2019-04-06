Американский "Poseidon" провел разведку у берегов российского Крыма

Самолет ВВС США "Boeing P-8A Poseidon" провел разведку у берегов российского Крыма, об этом говорится в сообщении ресурса PlaneRadar.

Разведчик около пяти часов летал в районе полуострова.

К российской границе самолет подлетел около 17.00 по московскому времени 5 апреля, от Ялты он находился на расстоянии 35 км.

Стоит отметить, что такие разведполеты участились в прошлом году, последний раз разведчик приближался к границам России в районе Балтики 16 марта.