Российские хоккеисты стали звездами дня в НХЛ

За океаном назвали фамилии трех лучших игроков НХЛ прошедшего игрового дня, об этом пишет "Советский спорт".

Российский хоккеист Артемий Панарин стал первой звездой дня - он забросил одну шайбу и реализовал буллит во встрече против команды "Нью-Йорк Рейнджерс". Благодаря этому его клуб "Коламбус Блю Джекетс" вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

Третьим лучшим хоккеистом НХЛ дня стал российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский - в поединке с "Рейнджерс" он отразил 25 из 27 бросков.