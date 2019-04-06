В МИД России рассказали о причинах затянувшегося кризиса в Ливии

В руководстве Министерства иностранных дел РФ прокомментировали рассказали о причинах затянувшегося в Ливии конфликта. Глава ведомства Сергей Лавров считает, что во всем виноват НАТО, такое заявление он сделал в Египте в ходе своего официального визита.

Лавров отметил, что вмешательство НАТО в ситуацию привело к тому, что Ливия погрузилась в хаос, а также стала источником нестабильности и рассадником терроризма.

Глава МИД добавил, что сейчас Москва и Каир решают вопрос по урегулированию ситуации. Лавров отметил, что нужно добиваться инклюзивного диалога.