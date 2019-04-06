Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

В России назвали вакансии, по которым работодатели готовы платить сотрудникам по полмиллиона руб.

В такую категорию попали топ-менеджеры различных крупных компаний и программисты - им начальство готово "положить на стол" от 400 до 700 тыс. руб., следует из данных на портале HeadHunter.

В столице около 500 тыс. руб. в месяц может получать гендиректор с опытом работы не менее 6 лет. В требования входит разговорный английский, коммуникабельность, креативность.

Директор по информационным технологиям в Москве получит в месяц до 600 тыс. руб.