Ямальские бюджетники смогут получить жилищную субсидию без постоянной прописки в регионе

Власти Ямала отменили требование о наличии постоянной прописки в регионе для получения жилищной субсидии. Теперь бюджетникам - учителям, врачам, работникам культуры, спорта и молодежной политики округа - не придется доказывать через суд факт проживания в регионе ради участия в жилищной программе. Решение изменить условия получения субсидии окружные власти приняли за три дня, чтобы все желающие успели подать заявки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Окружные власти приняли новую жилищную программу в конце прошлого года. Было решено ежегодно выделять по 750 млн руб. из бюджета Ямала на жилищные субсидии работникам бюджетной сферы – врачам, учителям, соцработникам, работникам культуры, искусства, спорта и молодежной политики. Размер субсидии составит 40% от расчетной стоимости жилья, которая будет определяться исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения (семья из одного человека – 33 кв. м, семья из двух человек – 42 кв. м, из трех и более человек – 18 кв. м на человека). А также – средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по автономному округу, ежеквартально определяемой Минстроем России.

Однако заявители без постоянной ямальской прописки столкнулись с проблемой – необходимостью доказывать факт проживания в регионе через суд. Как правило, этот процесс занимает не один месяц, поэтому многие семьи рисковали не успеть подать заявку на субсидию.

На норму, которая усложняет участие в программе, первыми обратили внимание подписчики губернатора в социальных сетях под постом о старте заявочной кампании. Медсестре из Ноябрьска Фирюзе Хубутдиновой отказали в жилищной субсидии из-за отсутствия постоянной прописки. Женщина живет на Ямале уже шесть лет, но собственного жилья не имеет.

"Для того, чтобы прописаться, надо купить жилье. Для этого я и обратилась за помощью. Для кого тогда придумали эту субсидию, когда реально нуждающиеся люди не попадают. Шесть лет живем на съемной квартире, обидно", - написала Фирюза Хубутдинова на странице Дмитрия Артюхова в Instagram.

Губернатор округа поблагодарил ямальцев за обратную связь и подписал новую редакцию программы. Изменение коснулось документов, необходимых для получения социальной выплаты.

Если раньше для участия в программе требовалась постоянная прописка на Ямале либо судебное решение о постоянном проживании в регионе, то теперь в качестве доказательства можно представить, в том числе, свидетельство о временной регистрации, адресную справку по месту пребывания и по месту жительства из МВД.

"Если ни одного из этих документов у заявителя нет, то можно подать альтернативные: выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), договор найма жилого помещения, расположенного на территории округа, домовую книгу на жилье, трудовую книжку, справку из образовательной организации", - пояснили в пресс-службе окружного правительства.

Кроме того, документы на участие в программе теперь можно подать по месту нахождения работодателя. Прежняя редакция позволяла это сделать только в органы местного самоуправления по месту жительства работника бюджетной сферы в автономном округе.

Дмитрий Артюхов признал, что требование о постоянной регистрации в регионе было избыточным.

"У многих нет возможности иметь свое жилье. Эту проблему и должна решить жилищная субсидия. Очень оперативно внесли изменения, всего за три дня, чтобы участники могли подать документы до конца заявочной кампании", - прокомментировал губернатор.

Ямальцы восприняли изменения с энтузиазмом.

"Очень рада, что так быстро отреагировали. Даже немного удивлена. Завтра снова понесу документы, теперь нам ничто не мешает участвовать в программе", - написала в соцсети Фирюза Хубутдинова.

Новая жилищная субсидия для бюджетников – приоритетное для Ямала направление, напомнил Дмитрий Артюхов.

"Данное мероприятие направлено на то, чтобы к нам смогли приезжать молодые специалисты, а у тех, кто уже работает в этой сфере, но нуждается в улучшении жилищных условий, появился новый механизм приобретения жилья. Это хорошая мера поддержки – 40% от стоимости жилья, такого нет больше нигде в нашей стране", - добавил глава Ямала.

Напомним, что для участия в программе бюджетники должны иметь гражданство РФ, а также основание для признания своей семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Семьи смогут использовать социальную выплату на приобретение вторичного жилья или уплату первоначального взноса при получении ипотеки. Жилье должно находиться на территории ЯНАО в том населенном пункте, где работает заявитель.

Важно, что участники программы принимают на себя обязательства отработать в организациях бюджетной сферы ЯНАО не менее пяти лет с момента заключения соглашения о предоставлении социальной выплаты. Также семья обязуется не совершать в течение пяти лет гражданско-правовые сделки с этим жилым помещением.

Предполагается, что жилищные субсидии будут получать 615 семей ежегодно.