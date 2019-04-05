05 Апреля 2019
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Общество Северо-Западный ФО

Глава СКР поручил провести проверку сведений о застройке территории вблизи Пулковской обсерватории

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с сообщениями в СМИ о возможной застройки территории вблизи ФБГУ Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, речь идёт о строительстве жилого комплекса "Планетоград".

"В публикациях СМИ говорится о многочисленных протестах градозащитников, а также приводятся доводы, согласно которым постройка жилых домов сделает невозможным в дальнейшем астрономическое наблюдение и, соответственно, приведёт к сокращению научной деятельности", — говорится в сообщении СК.

По поручению Бастрыкина будет проведена проверка изложенных доводов, проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие указанную сферу, а также законность и объективность ранее принятых органами власти решений, касающихся статуса территории научного сооружения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Глава СКР поручил провести проверку сведений о застройке территории вблизи Пулковской обсерватории

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Теги: СКР, Александр Бастрыкин, Пулковская обсерватория, Пулково, застройка, строительство



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