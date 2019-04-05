СК проверяет информацию о нападении с ножом на судебного пристава в центре Москвы

Следователи проверяют информацию СМИ о возможном применении насилия в отношении судебного пристава в центре Москвы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Речь идёт о публикации о том, что в четверг 4 апреля в одном из столичных районных судов неизвестный напал с ножом на судебного пристава-исполнителя-исполнителя.

По данному факту следственными органами московского ГСУ СКР организована доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.