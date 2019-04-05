В "Ельцин-центре" назвали 90-е временем, когда на улицы вышла "мафия нищих"

В "Ельцин-центре" на лекции, посвященной нищим в СССР, лектор заявила, что, в отличие от СССР, в современной России появилась "мафия нищих", которые занимались попрошайничеством "профессионально" в больших масштабах, передает корреспондент Накануне.RU.

Историк Елена Зубкова на лекции "За кулисами советского… Нищенство в СССР" рассказала про обрывочные данные, имеющиеся по нищим в Советском Союзе. Она отметила, что в послевоенное время на улицах городов стало появляться много нищих граждан, инвалидов, которые занимались попрошайничеством.

Лектор отметила, что в Советском Союзе это произошло потому, что было совершено много ошибок в социальной политике, но контекст послевоенного времени почему-то был обойден стороной. Тем не менее, если в СССР это происходило вынужденно и с этим боролись, то после отмены статьи против бродяжничества и попрошайничества в 1991 на улицы городов вышла "мафия нищих" – людей, которые занимаются попрошайничеством "профессионально" и только этим зарабатывают на жизнь себе и своим кураторам. Является ли это еще одним доказательством "святости" 90-х, лектор не указала.