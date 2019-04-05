У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими. Соответствующее видеообращение она опубликовала в Facebook.

Геращенко отмечает, что в своем сериале "Слуга народа" Зеленский многих унижает, в то время как она "за толерантное европейское общество".

"Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной "сексуальной ориентации", запускать сексистские шутки, издеваться над иными", – заявила Геращенко.

"Жду, что у господина Зеленского хватит мужества и такта вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы", – призвала вице-спикер Рады.

Свое обращение она сопроводила хэштегом "24 часа на извинения".

Формально Геращенко не входит в штаб действующего президента Петра Порошенко, но открыто его поддерживает. Поэтому ее требование выглядит как ответ Зеленскому на его обращение, в котором он дал 24 часа Порошенко, чтобы согласиться на дебаты на стадионе. При этом обращение Геращенко выглядит слабо, поскольку она не является соперником Зеленского, который к тому же не делал возмутивших ее высказываний как официальное лицо.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня утром Порошенко и Зеленский по требованию последнего сдали анализы на алкоголь и наркотики.