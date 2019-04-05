Власти Ленобласти поддержали работников завода "Форд" и пообещали не препятствовать их митингам

Работники завода Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области встретились с представителями правительства региона для обсуждения ситуации с закрытием производства и выплатой компенсаций. Власти обеспокоены проблемой и пообещали оказывать помощь при дальнейшем трудоустройстве заводчан и не препятствовать их митинговой активности. Об этом в беседе с Накануне.RU сообщил руководитель профсоюзной организации "Форд" Михаил Сергеев.

"Есть позитив. Мы услышали заинтересованность, озабоченность нашей судьбой. Руководители комитетов правительства услышали нас, отвечали на многочисленные вопросы работников. Нас было не менее 400 человек. По итогам встречи мы проголосовали за резолюцию, которую направим трем адресатам", - рассказал он.

Так, свои требования попавшие под увольнение работники планируют направить в штаб-квартиры головных офисов "Форда" в США и Европе. "Мы просим как можно быстрее организовать полномасштабные переговоры по условиям программы добровольного увольнения, чтобы они прислали сюда полномочных людей, которые сядут за стол переговоров, а не так, как происходит сейчас. Местный менеджмент переговоры с нами не ведет. Они дают информацию, которую считают нужной. Условия по сокращению они озвучили, но вопрос об изменениях условий компенсаций работникам не обсуждают и менять решение не собираются. Мы понимаем, что с ними нам больше не о чем разговаривать", - прокомментировал Сергеев.

В этой связи работники ленинградского завода намерены добиваться глобальных переговоров и надеются, что там оперативно отреагируют на представленную информацию. Как отметил представитель профсоюза, процедура перевода соответствующего документа может быть завершена уже сегодня.

"Наши требования родились из истории взаимоотношении глобальной компании "Форд" со своими сотрудниками по всему миру. Такое крупное событие происходит не первый раз. Условия программы добровольного увольнения в компании во всех странах почти одинаковы, но адаптированы под оклады местные. Местное руководство воплощает их своеобразным образом. До закрытия трех заводов со своими работниками не хотят по-человечески расстаться… Свою роль сыграла жадность и попытка сэкономить на кармане рабочих", - объяснил Сергеев.

Напомним, Ford объявил о закрытии заводов в России в марте. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся российских заводов и поставщикам. Менеджеры российского представительства компании предложили работникам закрывающегося завода лишь от 5,5 до 12 месячных окладов при добровольном увольнении (в зависимости от стажа). Профсоюз настаивает на выплате двух годовых окладов, как это определено подобной процедурой в других странах.

Не позднее утра понедельника резолюция с требованиями будет направлена и в адрес правительства РФ, отметил Сергеев. "Мы указали пожелание, чтобы на момент, когда будет решено, кто будет новым владельцем предприятия, правительство имело нас в виду и могло рекомендовать подключить нас к работе в числе первых", - отметил он.

По словам руководителя профсоюза "Форд", областное и местное правительство принимают положения резолюции, поддерживают позицию работников. "Если будем заявлять массовые пикетирования и митинги, правительство Ленобласти и руководство Всеволожского района готовы дать нам площадку для этого, пообещали не препятствовать, понимают правильность наших действий", - сказал Сергеев. Власти заверили, что будут держать ситуацию на контроле и целенаправленно заниматься уволенными работниками, обеспечивая их предложениями от ярмарок вакансий, потенциальных работодателей.

"Все заинтересованы в быстрейшей организации переговорного процесса", - добавил он.

Ford Sollers во Всеволожске был возведен практически с нуля в 2002 г., на предприятии работает порядка 1 тыс. человек. Помимо завода в Ленинградской области, Ford закрывает площадки в Набережных Челнах и Елабуге.