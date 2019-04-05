В Краснодаре заключена под стражу пластический хирург по обвинению в ненадлежащем оказании медицинских услуг

Краснодарский суд по ходатайству следователя отправил под стражу врача-хирурга, обвиняемую в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По информации СК, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную медицинскую клинику кубанской столицы для получения платной услуги путём выполнения операции по абдоминопластике, которая была проведена в тот же день пластическим хирургом. По результатам исследования, проведённого по итогам операции, у пациентки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

По месту жительства 36-летней обвиняемой был проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия.

В настоящее время в региональное следственное управление СКР с заявлениями о ненадлежащем оказании подсудимой услуг обратились пять пострадавших. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь, сама обвиняемая не смогла в ходе следственных действий предоставить документы в подтверждение наличия у неё медицинского образования, в связи с чем следователем принимаются меры по установлению сведений о прохождении женщиной соответствующего обучения.

Расследование уголовного дела продолжается.