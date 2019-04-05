05 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

Директор ресторана теплохода "Лунная Соната" предстанет перед судом по делу о массовом отравлении пассажиров и членов экипажа

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) завершено расследование уголовного дела в отношении директора ресторана теплохода "Лунная Соната" по делу о массовом отравлении пассажиров и членов экипажа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент произошёл 1 августа 2018 года во время речного круиза по маршруту Санкт-Петербург — Валаам – Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург. Один из подростков был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Остальные отказались от госпитализации. Всего на судне находилось более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, находясь в период с 31 июля по 2 августа прошлого года на теплоходе, не проконтролировала соблюдение всеми работниками ресторана санитарных требований и правил личной гигиены, не обеспечила прохождение ими медицинского обследования, не организовала работу по санитарной обработке технологического оборудования и помещений.

В рамках дела следователями допрошено около 300 пассажиров и членов экипажа, проживающих более чем в 50-ти субъектах РФ. Также изъяты и осмотрены медкнижки сотрудников пищеблока, у 37 из которых отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях на наличие возбудителей кишечных инфекций.

Результаты проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы показали, что причиной отравления пассажиров "Лунной сонаты" явился возбудитель острого инфексионного заболевания вирусной кишечной инфекции, которая попала в организм пострадавших с пищевыми продуктами.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Директор ресторана теплохода "Лунная Соната" предстанет перед судом по делу о массовом отравлении пассажиров и членов экипажа

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Теги: СКР, Лунная соната, теплоход, ресторан, отравление, круиз



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Ранее 02.08.2018 06:05 Мск Речной круиз из Санкт-Петербурга начался с отравления пассажиров

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