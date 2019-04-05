05 Апреля 2019
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Мэр Риги подаст в суд из-за решения о его отставке

Отстранённый от должности председателя Рижской думы и главы латвийской столицы Нил Ушаков намерен оспорить данное решение в суде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, указ об отставке подписал министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. В качестве причины указываются претензии к работе городских властей, в частности, финансовые нарушения, допущенные рижской мэрией в последние несколько лет.

По информации ТАСС, Ушаков "максимально высоко" оценивает свои шансы выиграть дело.

"Читали очень внимательно всё, что было написано до, всё, что было написано в полночь (во время опубликования решения об отставке, — прим.), так что очень оптимистично смотрю", — отметил он.

Ушаков добавил, что иск по данному вопросу ещё не составлен, но будет подготовлен и подан в течение установленных законом 30-ти дней.

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Мэр Риги подаст в суд из-за решения о его отставке

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Теги: Нил Ушаков, Рига, Латвия, отставка, суд



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Ранее 05.04.2019 06:15 Мск Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

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