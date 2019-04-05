Суд оштрафовал Twitter по жалобе Роскомнадзора

Мировой суд в Москве сегодня, 5 апреля, оштрафовал Twitter на три тысячи рублей по жалобе Роскомнадзора.

Как передаёт "РИА Новости", причиной стало не предоставление организацией сведений о переносе в РФ серверов с персональными данными российскими пользователей.

"Наложить на компанию Twitter административный штраф в размере трёх тысяч рублей", — огласил вердикт судья Антон Козырев.

Отметим, это первый штраф в истории организации за нарушение указанного закона.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля управление Роскомнадзора по подобной причине составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook.