В Белоруссии может повыситься тариф на транзит российской нефти

Минск уведомил "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти на своей территории, заявил глава компании Николай Токарев.

По его словам, речь идёт о повышении на 23%.

"Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения", — цитирует его ТАСС.

Токарев пояснил, что "площадка переговоров будет в правительстве".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможном отказе от российской нефти, если не удастся договориться с Москвой по компенсации из-за налогового манёвра. Ранее перед этим он пригрозил российской стороне потерей союзника в лице Минска по той же причине.