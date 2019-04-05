05 Апреля 2019
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Экономика В России В бывшем СССР

В Белоруссии может повыситься тариф на транзит российской нефти

Минск уведомил "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти на своей территории, заявил глава компании Николай Токарев.

По его словам, речь идёт о повышении на 23%.

"Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения", — цитирует его ТАСС.

Токарев пояснил, что "площадка переговоров будет в правительстве".

транснефть(2016)|Фото: Накануне.ru

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможном отказе от российской нефти, если не удастся договориться с Москвой по компенсации из-за налогового манёвра. Ранее перед этим он пригрозил российской стороне потерей союзника в лице Минска по той же причине.

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В Белоруссии может повыситься тариф на транзит российской нефти

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Теги: Белоруссия, Беларусь, нефть, транзит нефти, Транснефть



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