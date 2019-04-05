05 Апреля 2019
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Экономика В России

МЭР ожидает замедления инфляции в России до 0,3%

В апреле 2019 года в России ожидается замедление инфляции до 0,3%, согласно данным Минэкономразвития РФ.

В материалах ведомства отмечается, что в марте произошло замедление до 0,32% в помесячном выражение с 0,44% м/м месяцем ранее. При этом из-за эффекта базы прошлого года годовые темпы инфляции незначительно увеличились — с 5,2% до 5,3% в годовом выражении.

По итогам текущего месяца, исходя из оценок МЭР, рост потребительских цен составит около 0,3 м/м.

"Годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1–5,2 % г/г. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3 %", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года Росстат зафиксировал нулевую инфляцию при годовом показателе 1,8%.

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МЭР ожидает замедления инфляции в России до 0,3%

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Теги: МЭР, Минэкономразвития РФ, инфляция



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