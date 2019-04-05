05 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В ДНР создана "Молодая гвардия - Юнармия"

В ДНР создана общественная организация "Военно-патриотическое движение "Молодая гвардия - Юнармия". Учредительная конференция прошла в донецком Музее Великой Отечественной войны. Во главе движения стал замначальника отдела военно-патриотического воспитания и оздоровления молодежи министерства молодежи, спорта и туризма Виктор Пудак.
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На конференции был принят устав организации, определены территориальные штабы – донецкий, горловский, комсомольский и новоазовский, сообщают донецкие СМИ.

Стать членами новой организации могут жители ДНР от 8 до 35 лет. Для участников планируются занятия по военно-прикладным видам спорта, проведение туристических и краеведческих слетов, спортивных соревнований, экскурсий, поисковая и волонтерская работа.

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что члены "Юнармии" от 13 до 15 лет через месяц примут участие в Параде Победы. Ранее Басурин сообщал, что целью создания "Юнармии" является повышение престижа военной службы, сохранение патриотических традиций у молодежи, физическое и умственное развитие, формирование правильных жизненных взглядов.

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В ДНР создана "Молодая гвардия - Юнармия"

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Теги: ДНР, Юнармия



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