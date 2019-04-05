Защитники ДК "Химмаш" в Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга

Инициативная группа, которая борется за сохранение, реконструкцию и перевод ДК "Химмаш" из частной собственности в государственную, подала заявку на согласование митинга в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU рассказала участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина.

"Подали заявку на согласование митинга 20 апреля. Ждём подтверждения", - добавила она.

Планируется, что участие примет более тысячи человек.

Напомним, что администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским до сих пор не решила вопрос с ДК "Химмаш", который для реконструкции необходимо перевести из частной собственности в государственную. Власти обещают разобраться до конца апреля. Жители сетуют, что если сроки в очередной раз сорвут, то они выйдут на митинги и пикеты. Собственнику собираются предложить новый участок земли, а тем временем дом культуры может просто-напросто развалиться.

Уральцы решили не ждать конца апреля, а провести митинг раньше, ведь первый срок был сорван.

Граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны 2018 года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка под строительство. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина также заверила, что ДК "Химмаш" сносить не будут.