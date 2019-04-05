Медведев пообещал Куйвашеву поддержку по свердловским проектам

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом свердловский губернатор сообщил в своем Instagram.

По его словам, он доложил премьеру о том, как развивается свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом, бизнесом и властью. Также Куйвашев подробно рассказал Медведеву про программу "Жилье и городская среда" и сообщил о практике выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей.

Речь шла и о подготовке больших международных мероприятий - выставки Иннопром-2019, саммита GMIS-2019, заявки на Универсиаду и 300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

"Дмитрий Анатольевич пообещал поддержать проекты со стороны Правительства РФ", - добавил Евгений Куйвашев.

Отметим, на официальных сайтах Правительства и губернатора Свердловской области информации об этой встрече пока нет.