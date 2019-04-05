05 Апреля 2019
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В "единой церкви" украинских раскольников произошел переворот, - митрополит "ПЦУ"

В "единой церкви" украинских раскольников ("ПЦУ") произошел переворот, и ее направили по ложному пути. Об этом заявил "митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф" (Валентин Шибаев) в открытом обращении в Facebook, которое также опубликовал киевский "патриархат", параллельно существующий с "единой незалежной церковью".
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Шибаев написал, что два месяца не публиковал обращение, надеясь на лучшее, но не может молчать, видя "явно творящееся беззаконие в церкви [раскольников]".

"На наших глазах и с нашим невольным участием произошел церковный переворот. В нем обманом сменили на только предстоятеля церкви, но и саму церковь направили по какому-то лживому пути", - возмутился Шибаев.

Он отмечает, что сама подготовка к выдаче томоса велась "в каком-то тайном шушуканье между окружением патриарха [Михаила Денисенко-Филарета]".

"Мы обсуждали устав, ни разу не видя его в глаза, пользовались только слухами... Проект текста, который и был принят, мы получили за 2 часа до самого голосования", - пишет служитель.

Он подчеркнул, что Денисенко отстранили от власти его молодые помощники. А новый лидер Сергей Думенко-Епифаний стал дистанцироваться от Денисенко.

Также Шибаева поразило первое заседание нового синода.

"Сказать, что я был в шоке от происходящего на синоде, - это ничего не сказать!!! Архиерейская молодежь, не стесняясь, спорила со старцем по любому мизерному вопросу, в особенности, когда стал вопрос об управлении патриархом приходами Киева. Тут началось просто глумление над старцем-патриархом! В этом преуспевали митрополит Симеон и епископ Герман, участвовал и митрополит Макарий. Они в непочтительном, чтобы не сказать в хамском тоне, требовали отобрать у патриарха право на управление киевскими приходами. Архиереи бывшего киевского патриархата, помалкивали, давая возможность глумиться над патриархом", - пишет он.

Все в новой церкви построено на лжи, подчеркивает Шибаев, перечисляя по пунктам. Особое возмущение у него вызвала неблагодарность Денисенко-Филарету.

"Теперешние возглавители церкви, вспомните о том, что именно он... вознес вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Поставил вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги", - напоминает бывший игумен.

Шибаев был настоятелем Свято-Троицкого собора г. Обояни Курской области. Но затем ненадолго ушел в РПЦЗ, а после - в украинский раскол. В 1997 году Архиерейским Собором РПЦ был извергнут из сана и лишен всех прав, связанных с пребыванием в клире. В 2017 году был назначен главой созданного тогда же "российского экзархата УПЦ КП" на территории России. В 2010 году привлекался к уголовной ответственности за осквернение памятников культуры и искусства в Белгородской области.

Откровение Шибаева показывает ту атмосферу, которая царит в среде раскольников даже после получения ими томоса от Фанара.

Петр Порошенко, проповедь, храм, раскол, Украина(2019)|Фото: пресс-служба президента Украины

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В "единой церкви" украинских раскольников произошел переворот, - митрополит "ПЦУ"

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Теги: Украина, раскол, церковь



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