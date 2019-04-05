05 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Камышлове школьница провалилась в открытый канализационный колодец

Прокуратура Камышлова начала проверку в связи с травмированием восьмиклассницы из-за падения в канализационный колодец, который не был закрыт специальной крышкой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 5 апреля.

Девочка провалилась в колодец, расположенный на перекрестке улиц Максима Горького – Советская. Из колодца выбралась самостоятельно с помощью подруг. Школьнице поставлен диагноз "ушиб правого предплечья". После её отпустили домой.

Канализационный колодец находится на обслуживании МУП "Водоканал Камышлов", на момент происшествия был закрыт досками и колесом, специальной крышкой не оборудован, оградительной лентой не обнесен.

"По данному факту Камышловская межрайонная прокуратура в адрес МУПа внесла представление об устранении нарушений закона с требованием установить специальную крышку на указанный канализационный колодец, до установки – оградить опасный участок от доступа посторонних лиц, а также провести ревизию канализационных колодцев и шахт г. Камышлова, наличия на них люков и специальных крышек. Информация для рассмотрения также направлена главе Камышловского городского округа", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Камышлове, несмотря на отчёты об устранении аварии, город продолжает заливать канализационными нечистотами.

Камышлов, канализация, грязь(2019)|Фото: Накануне.RU

Камышлов, канализация, грязь(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Камышлове школьница провалилась в открытый канализационный колодец

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Теги: Камышлов, водоснабжение, канализационные нечистоты, отчет, прокуратура, школьница



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