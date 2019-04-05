Многострадальную улицу Куйбышева в Кургане закрывают на месяц для ремонта

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

Многострадальную улицу Куйбышева в Кургане закрывают на месяц для ремонта

В Кургане снова закроют для ремонта улицу Куйбышева.

На этот раз движение перекроют на участке от улицы Бурова-Петрова до Блюхера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Дорога будет закрыта с 9.00 9 апреля до 21.00 8 мая. На этом месте работы уже проводились год назад, дорога была перекрыта несколько недель, однако сейчас вновь потребовалось устранять аварийную ситуацию на самотечном коллекторе.

"Канализационные сети на Куйбышева полностью изношены. Аварии здесь происходят по нескольку раз за год. В силу своих возможностей мы стараемся контролировать состояние куйбышевского коллектора и своевременно проводить на нем ремонтные работы. Чтобы полностью решить все проблемы на коллекторе необходима его перекладка. В бюджете компании финансовых средств на проведение этих дорогостоящих мероприятий нет", - отметил главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Многострадальную улицу Куйбышева в Кургане закрывают на месяц для ремонта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйбышева, Блюхера, Курган, Бурова-Петрова, ремонт, Водный союз, дорога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 260

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети