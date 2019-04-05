Многострадальную улицу Куйбышева в Кургане закрывают на месяц для ремонта

В Кургане снова закроют для ремонта улицу Куйбышева.

На этот раз движение перекроют на участке от улицы Бурова-Петрова до Блюхера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Дорога будет закрыта с 9.00 9 апреля до 21.00 8 мая. На этом месте работы уже проводились год назад, дорога была перекрыта несколько недель, однако сейчас вновь потребовалось устранять аварийную ситуацию на самотечном коллекторе.

"Канализационные сети на Куйбышева полностью изношены. Аварии здесь происходят по нескольку раз за год. В силу своих возможностей мы стараемся контролировать состояние куйбышевского коллектора и своевременно проводить на нем ремонтные работы. Чтобы полностью решить все проблемы на коллекторе необходима его перекладка. В бюджете компании финансовых средств на проведение этих дорогостоящих мероприятий нет", - отметил главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин.