В Ижевске на дорогу выбросили медкарты с данными пациентов

В Ижевске обнаружены выброшенные на дороге медкарты с данными пациентов, по данному факту организована доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Удмуртии.

"По данным проверки, 4 апреля текущего года на перекрестке улиц Нагорной и Западной жители Ижевска обнаружили большой массив медицинских документов, в том числе амбулаторные карты с персональными данными пациентов", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.