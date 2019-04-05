Комарова назначена новым замминистра экономического развития Тульской области

В Тульской области назначен новый заместитель министра экономического развития. Пост будет занимать Надежда Комарова, имеющая большой опыт работы на руководящих должностях.

По информации областного правительства, новый замминистра с отличием закончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности "Мировая экономика" и Орловской региональной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Кроме этого, Надежда Комарова прошла обучение в рамках российской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял четвертое место в новом рейтинге влияния глав субъектов РФ, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций.