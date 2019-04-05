В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на ремонт дорог

В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта по выполнению работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Аукцион с начальной ценой 827 млн руб. был объявлен в феврале. Поступило две заявки – от ООО Торгово-промышленная компания "ЯКК" (687 млн рублей) и АО "Южуралмост" (703 млн рублей). Победителем была признана первая компания.

Однако в УФАС поступила жалоба от ООО ТПК "ЯКК", в которой компания сообщила о невозможности заключения направленного ей для подписания проекта контракта. В частности, по техническому регламенту предусмотрено применение материала покрытия ЩМА-16 и ЩМА-22, а заказчик настаивает на использовании ЩМА-20.

В компании считают, что в документации содержится противоречие. Поэтому заказчику был направлен протокол разногласий к муниципальному контракту, на который он ответил протоколом отказа согласования разногласий.