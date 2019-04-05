Потапов заявил курганским журналистам об открытости

Новый глава Кургана Андрей Потапов принял предложение Накануне.RU регулярно встречаться с прессой.

Он отметил, что всегда был открыт для журналистов.

"Я всегда открыт для СМИ, никогда ничего не утаиваю. Давайте встречаться, я - за. Можно раз в квартал", - добавил Потапов.

Напомним, сегодня он приступил к исполнению обязанностей главы города - депутаты курганского парламента назначили его на эту должность единогласно. Из 21 депутата "за" кандидатуру Потапова проголосовали 20 - один депутат, коммунист Яков Сидоров, публично отказался от участия в тайном голосовании.