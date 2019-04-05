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Авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Нижневартовска

Международный аэропорт Нижневартовска перешел на летнее расписание полетов, которое действует до 26 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Для удобства вартовчан открыты беспересадочные рейсы в ряд российских регионов.

Сделать это удалось благодаря новым рейсам авиакомпании "Utair" . Теперь из Нижневартовска пять раз в неделю будут летать самолеты перевозчика в Самару и Уфу, четыре раза - в Екатеринбург, один раз - в Санкт-Петербург и ежедневно - в Москву. По словам президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, на рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Ханты-Мансийск доступны билеты по льготным тарифам. В сентябре льготные тарифы появятся на рейсы в Краснодар и Санкт-Петербург.

По информации "Нижневартовскавиа" перевозчик традиционно будет выполнять полеты в столицы Югры и Тюменской области, а также в Краснодарский край. Со 2 июня запланирован первый рейс в Сочи, 3 июня будут запущены полеты в Анапу, а 4 июня - в Краснодар. Отмечается, что стоимость билетов может конкурировать со стоимостью проезда на поезде.

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Авиакомпания Utair открыла новые рейсы из Нижневартовска

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Теги: Utair, полеты, аэропорт Нижневартовска



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