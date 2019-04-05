Мэр Кургана после своего избрания рассказал Накануне.RU о новых назначениях

Новый мэр Кургана Андрей Потапов, которого час назад назначили на эту должность депутаты гордумы, рассказал Накануне.RU о новых кадровых изменениях.

Он отметил, что уже знает кто именно возглавит департамент развития городского хозяйства администрации.

"Директором департамента станет руководитель МУП "СДП" Вадим Лютиков, а на его место в МУПе займет главный инженер этого предприятия", - сказал Андрей Потапов.

Новый глава города также дал понять, что кадровые решения будут и по другим ведомствам мэрии.

Он также отметил, что претензии есть ко всем.

"Замечания есть ко всем. Нужно сейчас учить и воспитывать. Тот темп, который мы уже набрали, мы будем улучшать и увеличивать", - сообщил Потапов.

Мэр Кургана добавил, что ему комфортно работать в связке с главой региона Вадимом Шумковым.