Эксперт: Для адаптации к закону о хостелах бизнесу потребуется 3-4 года

Бизнес не готов к вступлению в силу закона "о хостелах". Законодатель установил срок с 1 октября, однако на адаптацию нужно 3-4 года. Об этом заявил глава аппарата петербургского бизнес-омбудсмена Константин Тимохин.

По его словам, законопроект в предложенной редакции нанесет серьезный ущерб предпринимательству в этой сфере.

"В нашем понимании, срок - совершенно очевидно всем - недостаточный. Минимальный срок, в нашем понимании, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы бизнес смог перепрофилироваться, пройти все процедуры - в пределах 3−4 лет", - заявил Тимохин, которого цитирует "Регнум".

Проект, напомним, запрещает работу хостелов в многоквартирных домах без переоборудования помещений. Он вступит в силу после окончания отпускного сезона, с 1 октября 2019 г. После того, как закон вступит в силу, открывать хостел в многоквартирном доме можно будет только после перевода помещения в нежилой фонд. Кроме того, потребуется оснастить мини-отель необходимым оборудованием: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.