В Пермском крае педофил-убийца получил 24 года лишения свободы

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Чердынского района, который изнасиловал и избил малолетнюю девочку. От травм ребенок скончался в больнице, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В мае прошлого года осужденный, воспользовавшись отсутствием своей 19-летней сожительницы, изнасиловал ее малолетнюю дочь. Кроме того, он несколько раз ударил девочку и с силой наступил ей ногой на живот, причинив тяжкий вред здоровью. Ребенок скончался в больнице - спасти его так и не смогли.

Мужчину обвиняли в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд счел представленные доказательства достаточными и назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.