Экс-гендиректор АКРА стала партнером компании Deloitte в СНГ

Экс-глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова стала партнером компании Deloitte в СНГ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Она присоединилась к Департаменту консультирования в области рисков компании. "Она будет возглавлять направление по консультированию в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также рейтингового консультирования в России и странах СНГ", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году Трофимова возглавила АКРА, в январе текущего года она покинула пост гендиректора агентства.