Новые сюрпризы "реформы": в Нижнем Тагиле школе выставили неоправданно большой счёт за вывоз мусора

Школе №9 города Нижний Тагил региональный оператор "Компания "Рифей" выставила счёт на 11 тыс. руб. за вывоз в январе этого года трёх контейнеров с мусором, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Этот факт получил огласку во время встречи мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями "Рифея" и руководителями профильных управлений, а также муниципальных учреждений.

В ходе обсуждения вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территорий образовательных учреждений, директор школы №9 Елена Соколова сообщила, что "девятке" в этом году на вывоз мусора выделено 24 тыс. руб. Но в январе оператор выставил счёт на 11 тыс. 26 руб. 1 копейку за вывоз трёх контейнеров.

"Соответственно, я делаю вывод: если в феврале я вывезла 4 контейнера, то [оставшихся] денег хватит только на два месяца", - сказала тогда Соколова.

Сегодня она пояснила Накануне.RU, что счёт был выставлен по нормативу начисления, а обслуживать учреждение должны по факту вывоза.

"Для нас оптимальным является вариант, когда накапливается определённое количество отходов, мы звоним – к нам приезжают и забирают контейнеры, но в данном случае, вероятно, произошёл какой-то сбой в системе ["Рифея"]", - полагает Соколова.

Отметим, что школа в основном "производит" макулатуру, одноразовые пластиковые стаканчики и бахилы, которые идут в переработку, а не на свалку (пищевые отходы вывозит предприятие по организации питания). И норматив здесь действительно не должен применяться, ведь тогда оператор будет просто возить почти пустые контейнеры.

"Я подняла эту тему, чтобы минимизировать расходы для нашего учреждения, а не на кого-то пожаловаться, - подчеркнула директор. – Вывозить мусор должны по мере его накопления. Мы так и делаем, звоним и говорим: контейнер заполнен, надо забрать. А на этот раз произошло недоразумение, которое надо устранить. Я понимаю, идёт отработка взаимодействия [с региональным оператором]. И получилось, что счёт за январь нам выставили по нормативу. Теперь нужно его переделать по фактическому вывозу. Уверена, что ошибку устранят и в дальнейшем у нас таких проблем не возникнет".

По словам директора школы, если отход будут возить "по звонку", начисляя деньги за реальный мусор, то предусмотренных средств должно хватить на весь год. Например, в 2018 году на эти цели потратили 18 тыс. руб.

К сожалению, оперативно получить комментарий в нижнетагильском управлении образования не удалось. Его начальник Татьяна Удинцева сегодня находилась на выезде, а никто другой, кроме неё, в управлении давать комментарии не уполномочен. В пресс-службе администрации города также не смогли ответить на вопрос, является ли случай в школе №9 единичным или он характерен для других учреждений образования? И порекомендовали направить официальный запрос в управление образования (напомним, что по этой схеме ответ мы получим лишь в течение недели).

Остаётся предположить, что в мэрии всё-таки займутся этим вопросом. Как следует из релиза, размещённого на официальном портале горадминистрации по итогам встречи с "Рифеем", "глава города дал поручение в течение месяца разобраться с этим вопросом и скорректировать работу как возчиков мусора, так и АО "Региональный информационный центр", выставляющего счета тагильским школам".

Напомним, что в декабре прошлого года мэрия Нижнего Тагила бунтовала (как оказалось в дальнейшем, безуспешно) против "мусорной реформы", заявляя о непомерно высоких тарифах "Рифея". А в начале 2019 года этот региональный оператор с тюменской пропиской "отличился" тем, что ошибочно выставил тагильчанам квитанции с завышенными суммами - в адрес "Рифея" с заявлениями о пересчёте обратилось более 50 тысяч горожан. Тогда оператор тоже объяснил ошибку "сбоем в системе".