Тет-а-тет с губернатором и всеми жителями Югры. Отчетные встречи глав в ХМАО проходят онлайн

Очередные встречи губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой с главами муниципальных образований транслировались в прямом эфире instagram. Жители региона не только наблюдали за общением в режиме онлайн, но услышали ответы на свои вопросы – глава Югры попросила подписчиков предложить свои темы для обсуждения. На встречах Комарова вновь продемонстрировала полную погруженность в муниципальную повестку, она поднимала темы, имевшие резонанс в соцсетях, проблемы, о которых сама узнала во время рабочих встреч в территориях и требовала отчета по ранее данным поручениям.

Перед губернатором об итогах за 2018 г. отчитались главы Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Белоярского районов и руководитель Пыть-Яха Александр Морозов. Незадолго до этого Наталья Комарова провела встречи с руководителями Нягани, Советского района, Сургута и Нижневартовска. Однако о том, как обстоят дела в территориях, губернатор узнает далеко не из отчетов глав: Наталья Комарова регулярно объезжает муниципалитеты, проводит встречи с жителями, местными активистами. Поэтому на отчетах вместо сухой статистики – разговор о конкретных проблемах.

Белоярский район планирует досрочно выполнить программу сноса аварийного жилья, рассказал глава Сергей Маненков. К решению жилищных проблем югорчан в муниципалитете стараются подходить нестандартно, например, семьям, помимо традиционных участков или финансовой субсидии, предлагают взять жилье в беспроцентную рассрочку на 15 лет.

Визиты губернатора в район позволяют задать вопрос и получить ответ из первых уст, говорит председатель молодежного парламента при белоярском городском совете депутатов Артем Калугин. По его мнению, то, что при поддержке компаний ТЭКа строятся именно те объекты, на которые есть запрос у жителей – лишнее доказательство эффективной коммуникации губернатора с жителями.

"Помню, Наталья Комарова приезжала к нам, увидела проблемы и поменяла приоритеты: поручила в первую очередь решать и такие важные вопросы, как обеспечение жителей чистой артезианской водой. Решаются вопросы благоустройства. Сейчас в городе ведется очередной этап благоустройства набережной, которая включает в себя тематические зоны отдыха. Губернатор запустила программу "Открытого правительства", она есть и в соцсетях, и этот формат эффективно работает для молодежи", – рассказал он Накануне.RU.

Запрос на социальные культурные объекты сформирован у жителей Нижневартовского района. И именно на этой теме Наталья Комарова сделала акцент в беседе с Борисом Саломатиным. "Благодаря тем соглашениям, которые вы подписали с "Роснефтью", району выделены средства на строительство культурно-оздоровительного комплекса в поселке Ларьяк, начались работы по муниципальному контракту. В Вате началось строительство дома культуры. Работы по объектам завершатся в феврале 2021 г. и в феврале 2020 г. соответственно", – рассказал он. Стоимость объектов – 180 и 110 млн руб.

Наталья Комарова отметила эти успехи, но вернулась к "народным" проблемам: уборке снега. "Люди обращаются с такой просьбой. Понимаю, что объем работы большой, снега выпало больше нормы, но тем не менее вам эту задачу по силам решить. Прошу вас обратить внимание и закрыть тему для негативного обсуждения", – сказала губернатор.

Встречи главы региона с руководством муниципальных образований крайне важны для реального контроля со стороны исполнительной власти округа ситуации на местах, выразил мнение президент фонда "Региональная политика" Павел Манченко, комментируя формат работы Натальи Комаровой.

"Главы муниципалитетов находятся ближе всех к проблемам жителей конкретных городов и поселений, и именно решение этих проблем прежде всего оценивает Наталья Комарова в ходе взаимодействия двух уровней власти: субъекта РФ и муниципального уровня управления. Это характеризует губернатора, как человека, который чувствует ответственность не только за масштабные, стратегические вопросы в развитии всего автономного округа, но и за конкретные вопросы, актуальные и важные для простых жителей Югры. Безусловно, работая на местах, она лично сверяет полученные результаты с ранее заявленными целями", – отметил он в комментарии Накануне.RU.

К исполнению обещаний, данных жителям, губернатор особенно требовательна. У главы Нефтеюганского района Галины Лапковской она спросила про ход работы по обращению жителя Сингапая о строительстве подъездной дороги к индивидуальным жилым домам. Как оказалось, процесс внесения поправок в генплан занял больше времени, чем рассчитывали районные власти, но сейчас проект находится на согласовании в прокуратуре. "Предусмотрены средства на проектирование подъезда к участкам, а на следующий год – средства на строительство дороги", – сказала Лапковская.

Новой площадкой для получения обратной связи для Натальи Комаровой стал instagram. Губернатор призывает не пренебрегать соцсетями и своих подчиненных, а главу Сургутского района Андрея Трубецкого, который уже получил прозвище "блогера", она поблагодарила не только за рекордные показатели экономического роста района, но и за активность в общении с жителями. Они обсудили "баттл" Трубецкого с главой Лянтора Сергеем Махиней из-за уборки снега. Жалоб от жителей Лянтора действительно много, подтвердила Наталья Комарова, она предложила помощь округа в решении проблемы. Трубецкой заявил, что все силы и средства имеются, и район уже делал все для решения проблемы. "Вы сказали, что помощи не требуется, Сергей Александрович тоже заявил, что справится. Но раз уж мы с вами встречаемся, прошу, засучите рукава и лично сопроводите вопрос", – дала поручение Наталья Комарова.

При комплексной оценке состояния территорий Наталья Комарова акцентировала внимание на теме поддержки малого среднего бизнеса – количество субъектов увеличилось только в шести из 22 территорий. Успешные рецепты одних районов она тут же предлагала реализовать в других. Так, Сургутский район реализовал схему сопровождения бизнеса в первый год работы, услуга бесплатная для субъектов МСБ. Губернатор предложила коллегам из других территорий тоже внедрить бизнес-тьюторов.

С главой Пыть-Яха Александром Морозовым речь зашла о ликвидации балочного фонда и расселении аварийного жилья. Сейчас в городе 924 балка, в 2018 г. было ликвидировано 814 строений. Муниципалитет провел конкурсы на приобретение жилья, перед руководителями всех территорий с балочным массивом поставлена задача решить проблему до конца года. Правительство профинансировало программу в полном объеме.

Заместитель председателя Общественного совета города Пыть-Яха Павел Волокитин отмечает, что сейчас проблема балков в городе решается ускоренными темпами. "Строятся дома, приобретается жилье. Судя по тому, какое внимание этому вопросу уделяет правительство Югры, по тем объемам субсидий, при сохранении темпов, год будет финальным для проблемы. Я уверен, что Наталья Комарова спрашивает с глав, как надо, есть четкие сроки, планы – все под контролем. Губернатор владеет обстановкой на местах. Личные встречи – это всегда положительный эффект. Она понимает, как живут люди, чем живут люди и как со всем этим разбираться", – отмечает Волокитин.

Отчетные встречи завершатся на следующей неделе, доклады представят главы шести территорий: Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района, Нефтеюганска, Октябрьского района, Урая, Мегиона.

По итогам будут приняты конкретные управленческие решения, в том числе, о поддержке ключевых проектов и тиражированию положительных муниципальных практик.