Меняем? Схему выборов депутатов Челябинска можно оперативно подкорректировать

В областной избирательной комиссии Челябинской области прокомментировали заявления по выборам депутатов гордумы Челябинска, которые прозвучали из уст врио губернатора Алексея Текслера. Существующую "двухглавую" схему избрания депутатов думы Челябинска в принципе еще не поздно изменить, пояснили корреспонденту Накануне.RU в облизбиркоме.

4 апреля в ходе своей первой пресс-конференции врио главы региона Алексей Текслер рассказал, что впервые столкнулся в Челябинске с "двухглавой" системой выборов депутатов, когда сначала избиратели голосуют за депутатов в районные советы, а затем уже те делегируют из своего состава представителей в городскую думу. Данная схема действует в Челябинске с осени 2014 года, её инициатором был экс-заместитель губернатора Николай Сандаков, ныне отбывающий наказание в колонии по обвинению во взяточничестве.

Отвечая на вопрос о выборах депутатов представительного органа власти Челябинска, Текслер не стал выносить оценок, заметив лишь, что поручил заказать социологию для изучения мнения горожан. После чего и должно быть принято решение, по каким правилам будет формироваться городская дума. В принципе, врио губернатора вроде бы не высказался однозначно ни за, ни против, но вопрос сейчас "изучается". На сегодняшний день в Челябинске работает 170 депутатов в семи райсоветах Челябинска (в 6 районах по 25 депутатов, в Центральном, самом "маленьком" по количеству избирателей – 20), 49 депутатов делегированы в городскую думу.

Как пояснили Накануне.RU в облизбиркоме Челябинской области, выборы в гордуму в любом случае будут проводиться в соответствии с Уставом муниципального образования.

"Существующим законодательством установлены сроки назначения выборов в органы местного самоуправления. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования", - разъяснили в облизбиркоме.

Таким образом, решение об изменении схемы проведения выборов депутатов думы Челябинска должно последовать не позднее конца мая – начала июня текущего года. В принципе нет сомнений, что, если врио губернатора Текслер и его команда дадут ясный сигнал городским депутатам на оперативное внесение поправок в Устав Челябинска, то это будет сделано. Тем более что сами депутаты, особенно оставшиеся в райсоветах и не прошедшие в гордуму, недовольны своим положением – ответственность за ними какую-никакую закрепили, но не дали ни полномочий, ни ресурсов.

Именно на это обстоятельство, кстати, указывал и Алексей Текслер, говоря о неоднозначности существующей системы.

Остается добавить, что 8 сентября на Южном Урале пройдут выборы губернатора, Алексей Текслер заявил о желании баллотироваться самовыдвиженцем, необходимые поправки сейчас срочно готовят в Законодательном собрании. В этот же день пройдет 61 избирательная кампания по выборам и довыборам в представительные органы власти региона.