Меняем? Схему выборов депутатов Челябинска можно оперативно подкорректировать

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

Меняем? Схему выборов депутатов Челябинска можно оперативно подкорректировать

В областной избирательной комиссии Челябинской области прокомментировали заявления по выборам депутатов гордумы Челябинска, которые прозвучали из уст врио губернатора Алексея Текслера. Существующую "двухглавую" схему избрания депутатов думы Челябинска в принципе еще не поздно изменить, пояснили корреспонденту Накануне.RU в облизбиркоме.
Читайте также:

4 апреля в ходе своей первой пресс-конференции врио главы региона Алексей Текслер рассказал, что впервые столкнулся в Челябинске с "двухглавой" системой выборов депутатов, когда сначала избиратели голосуют за депутатов в районные советы, а затем уже те делегируют из своего состава представителей в городскую думу. Данная схема действует в Челябинске с осени 2014 года, её инициатором был экс-заместитель губернатора Николай Сандаков, ныне отбывающий наказание в колонии по обвинению во взяточничестве.

Отвечая на вопрос о выборах депутатов представительного органа власти Челябинска, Текслер не стал выносить оценок, заметив лишь, что поручил заказать социологию для изучения мнения горожан. После чего и должно быть принято решение, по каким правилам будет формироваться городская дума. В принципе, врио губернатора вроде бы не высказался однозначно ни за, ни против, но вопрос сейчас "изучается". На сегодняшний день в Челябинске работает 170 депутатов в семи райсоветах Челябинска (в 6 районах по 25 депутатов, в Центральном, самом "маленьком" по количеству избирателей – 20), 49 депутатов делегированы в городскую думу.

Как пояснили Накануне.RU в облизбиркоме Челябинской области, выборы в гордуму в любом случае будут проводиться в соответствии с Уставом муниципального образования.

"Существующим законодательством установлены сроки назначения выборов в органы местного самоуправления. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования", - разъяснили в облизбиркоме.

Таким образом, решение об изменении схемы проведения выборов депутатов думы Челябинска должно последовать не позднее конца мая – начала июня текущего года. В принципе нет сомнений, что, если врио губернатора Текслер и его команда дадут ясный сигнал городским депутатам на оперативное внесение поправок в Устав Челябинска, то это будет сделано. Тем более что сами депутаты, особенно оставшиеся в райсоветах и не прошедшие в гордуму, недовольны своим положением – ответственность за ними какую-никакую закрепили, но не дали ни полномочий, ни ресурсов.

Именно на это обстоятельство, кстати, указывал и Алексей Текслер, говоря о неоднозначности существующей системы.

Остается добавить, что 8 сентября на Южном Урале пройдут выборы губернатора, Алексей Текслер заявил о желании баллотироваться самовыдвиженцем, необходимые поправки сейчас срочно готовят в Законодательном собрании. В этот же день пройдет 61 избирательная кампания по выборам и довыборам в представительные органы власти региона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Меняем? Схему выборов депутатов Челябинска можно оперативно подкорректировать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, избирательная комиссия Челябинской области, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.04.2019 14:48 Мск Отмена райсоветов в Челябинске может принести Текслеру не только поддержку избирателей, но и "дополнительную головную боль"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2019 09:46 Мск Алексей Текслер пообещал "рано или поздно" внедрить прямые выборы глав и не исключил отмены райсоветов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 257

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети