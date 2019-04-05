05 Апреля 2019
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"Ее замотали проверками и она не выдержала": в школе под Екатеринбургом вновь пытаются уволить директора

Ольга Черемисина, директор единственной школы №8 в селе Косулино, что находится недалеко от Екатеринбурга, написала заявление на увольнение. Об этом Накануне.RU сообщили местные жители, которые хотят, чтобы она осталась и продолжила работать.

Напомним, в ноябре 2018 года родители школьников и учителя негативно восприняли неожиданное увольнение Черемисиной, которая много лет, по их словам, действовала в интересах учебного заведения. Жители связывают конфликт со строительством новой школы в поселке, за которую с 2015 года выступает Черемисина - якобы у нее и главы Белоярского Андрея Горбова возникли разногласия по этому вопросу.

В январе, после протестов людей, власти отменили решение об увольнении Ольги Черемисиной и она сохранила свою должность. Однако теперь ситуация вновь накалилась.

Косулино, митинг "при свечах" педагогов и жителей(2018)|Фото: vk.com/профсоюз "Учитель"

Как рассказала Накануне.RU жительница Косулино Наталья, после протестов приезжала комиссия, которая потребовала, чтобы Черемисину оставили в покое. Тогда, по ее словам, глава Горбов якобы сказал: "Коль я сам не смог ее уволить, то сделаю это другими руками".

"И ей (Ольге Черемисиной, - прим.) были созданы просто невыносимые условия, ее замотали проверками, всякими жалобами, и она не выдержала и написала заявление... Просто невыносимо стало работать. Человек, который 42 года отработал в этой школе, из них 15 лет директором - ей создали такие условия, что просто "пошла вон", - рассказала Наталья.

По ее словам, на сегодняшний день Ольга Викторовна продолжает оставаться директором. Жители Косулино собираются уговорить ее забрать заявление.

"Я сама постараюсь с ней встретиться и буду настаивать. Хочется узнать у нее, на что она сама рассчитывает, это все настолько ее убивает. Также я связалась с юристом. Будем стараться развернуть эту ситуацию", - добавила Наталья.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.

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"Ее замотали проверками и она не выдержала": в школе под Екатеринбургом вновь пытаются уволить директора

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Теги: директор, увольнение, Косулино



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