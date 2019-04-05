Блокбастер. В Прикамье мужчина протаранил автомобиль ДПС, чтобы помочь другу уйти от погони

Губахинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кизела по статье "применение насилия в отношении представителя власти", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, сегодня ночью в Кизеле мужчина помогал своему знакомому, совершившему правонарушение, скрыться от преследования сотрудников полиции. Он посадил его в свой автомобиль и попытался уехать. Когда сотрудники ДПС на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками перегородили ему дорогу, мужчина умышленно врезался в авто, создавая угрозу жизни и здоровью ехавшим в нем сотрудникам ДПС.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.