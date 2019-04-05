"Вконтакте" заблокировал самую крупную группу антимусорного протеста в Архангельской области

Социальная сеть "Вконтакте" заблокировала одно из самых крупных сообществ активистов против мусорной свалки в Архангельской области.

Как сообщает телеграм-канал протестующих Шиес-РФ, речь идет группе "МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!!", в которой на момент блокировки состояло около 20 тысяч участников.

На заблокированной странице группы сообщается, что она была закрыта из-за "подозрительных сборов на благотворительные нужды". Блокируются и другие сообщества активистов, по той же причине недоступен паблик "Поморье - не помойка".

Напомним, что уже несколько месяцев в Архангельской области идут протесты против строительства мусорного полигона, на который якобы будут складироваться отходы, вывезенные из Москвы. На протесты по всему региону выходило несколько десятков тысяч человек.